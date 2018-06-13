Trump'tan Robert de Niro'ya yanıt: IQ'su düşük

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine küfür eden aktör Robert de Niro'ya yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 72'nci Tony Ödülleri töreninde kendisine küfreden aktör Robert de Niro'ya yanıt verdi.

"Robert De Niro, IQ'su çok düşük olan kişi, herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yedi. Dün akşam onu izledim ve gerçekten o sırada 'sersemlemiş' olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "Herhalde istihdamın tüm zamanlardan daha yüksek, ekonominin de her zamankinden iyi durumda olduğunun farkına varamadı, birçok şirket de ülkeye geri akıyor. Uyansana, dayak sersemi!" ifadelerini kullandı.