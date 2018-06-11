Robert de Niro, ödül gecesinde 'Trump'ı s…' dedi

Oyuncu Robert de Niro, ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'a küfrederek 'Trump'ı s...' dedi.

Oyuncu Robert de Niro, CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede ABD Başkanı Donald Trump'a küfretti.

Clinton yanlısı De Niro, ödül gecesinde rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" deyince ayakta alkışlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre ellerini havada yumruk yapan oyuncu, "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." diye devam etti.

De Niro, Kasım'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve ABD Senatosu'nun üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimde halkı oy kullanmaya çağırdı ve daha önce Trump'a "moron" diyen Springteen'e "Bruce, kimse senin gibi sarsamaz. Özellikle de zorlu zamanlarda. Kendi ifadenle hükümette gerçeklik, şeffaflık ve dürüstlük için mücadele ediyorsun. Dostum buna yine ihtiyacımız var" dedi.