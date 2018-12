Trump’tan kışkırtıcı Fransa tweetleri

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Paris’teki Sarı Yelek eylemleriyle ilgili mesajlar paylaştı.

ABD’nin çekildiği iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasına atıfta bulunan Trump şöyle dedi:

“Paris Anlaşması, Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa’nın her yerinde. Halk çevreyi korumak için çoğu üçüncü dünya ülkelerine giden büyük meblağlarda paralar ödemek istemiyor. ‘Trump’ı istiyoruz’ diye slogan atıyorlar. Fransa’yı seviyorum.”

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

Trump’ın bu mesajına çok sayıda kişi tepki gösterek Fransa’da hiç kimsenin “Trump’ı istiyoruz” diye slogan atmadığı yorumunda bulundu.

Trump daha sonra paylaştığı bir mesajda da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa ordusu önerisini hedef alarak şöyle dedi:

“Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda pek işe yaramadı. Ama ABD sizin için oradaydı ve her zaman da orada olacak. Tüm istediğimiz NATO’da payınıza düşeni ödemeniz. Avrupa’yı korumak için ABD GSYİH’sinin yüzde 4,3’ü kadar ödeme yaparken Almanya yüzde 1’i kadar ödeme yapıyor. İnsaf!”

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP - to protect Europe. Fairness!

