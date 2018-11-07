Trump'tan Demokratlara tehdit: Oyun oynanacaksa iki taraf da oynar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratları tehdit ederek, ABD Senatosu'nun hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğunu hatırlattı.

ABD'de ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, ABD Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. ABD Senatosu ise hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde.

ABD Temsilciler Meclisini kaybeden Trump, Twitter'dan Demokratları tehdit etti.

SENATO'YU HATIRLATTI

Trump açıklamasında, "Demokratlar halkın vergileriyle bizi soruşturacaklarını sanıyorlarsa biz de Senato düzeyinde gizli bilgilerin sızdırılması ve başka konularda onlara yönelik soruşturma açılmasını değerlendirmek durumunda kalırız. Oyun oynanacaksa iki taraf da oynar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün TSİ 19:30'da seçimin ardından ilk kez kamera karşısına geçeceğini duyurdu.

Trump, gayri resmi sonuçların gelmeye başlamasıyla ilk paylaştığı mesajda "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" demişti.