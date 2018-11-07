ANALİZ I ABD ara seçimleri sonuçlandı: Gelecek iki yıl nasıl geçecek?

ABD ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçiler ABD Senatosu'nda çoğunluk olmayı sürdürürken, ABD Temsilciler Meclisi Demokratların kontrolüne geçti. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarını zafer olarak görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi hakkında bir referandum olarak gördüğü ara seçimler sonuçlandı. Cumhuriyetçilerin hem ABD Senatosu'nu hem de ABD Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederek girdiği seçimlerde, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratların eline geçti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda seçimleri "zafer" olarak gördüğünü belirterek, son 105 yılda yalnızca 5 kez görevdeki ABD Başkanı'nın Senato'da yeni koltuk kazandığını söyledi ve Cumhuriyetçilerin ABD Senatosu'nda güçlenmiş olmalarını öne çıkardı.

GELECEK İKİ YIL NASIL GEÇECEK?

ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratların eline geçmesiyle birlikte, Demokrat Parti'nin Trump'a karşı pazarlık gücü artmış oldu.

Demokratların, ABD Temsilciler Meclisi'nin yetkilerini kullanarak Trump'ın ödediği vergileri, şirketlerinin borçlarını ve yabancı ülkelerle ilişkilerini araştırabilecekleri belirtiliyor.

Trump ve damadı Jared Kushner'ın, Demokratlar tarafından daha fazla mercek altına alınacağı ve 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde zayıflatılmaya çalışılacağı söyleniyor.

SORUŞTURMALAR YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

ABD'de Trump tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanan Brett Kavanaugh'ya karşı cinsel taciz soruşturması ve Trump'a yönelik Rusya soruşturmaları, ABD Kongresi'nin iki kanadının da Cumhuriyetçilerin elinde olması sebebiyle tıkanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat kontrolüne geçmesiyle birlikte, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve diğer soruşturmalar yeniden gündeme gelebilir.

Trump'ın görevden alınmasına ilişkin tartışmalar, ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalmasıyla birlikte tamamen rafa kalkmış oldu.

'OBAMACARE' DEVAM EDECEK

Trump'ın seçim vaatleri arasında bulunan, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın adıyla anılan "Obamacare" (Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası), Trump'ın ilk iki yılında kaldırılamadı.

Obamacare ile birlikte herkesin sağlık sigortası kapsamına alınabilmesi için zenginlerden alınan vergiler artırıldı, sigorta şirketleri üzerine yeni denetimler getirildi. Belirli bir sayının üzerinde çalışanı olan iş yerleri için çalışanlara sigorta yaptırmak zorunluluk haline getirildi.

Cumhuriyetçiler, Obamacare yerine bir alternatif bulamazken, yasamanın Cumhuriyetçilerin kontrolünden çıkması sonucu sağlık konusunda uzlaşma olmaksızın adım atılması artık mümkün değil.

ABD Başkanı Donald Trump, yürütme emirleriyle yasamayı aşabileceği konularda tek başına adım atmayı tercih ediyor. Ancak Obamacare için bu mümkün değil.

DIŞ POLİTİKADA NELER OLACAK?

Demokratların Trump'ı en çok eleştirdiği konulardan biri İran meselesi. Trump, Obama döneminde ABD'nin de kabul ettiği İran'la nükleer anlaşmadan çekilmiş, İran'a yaptırımları geri getirmişti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlamış olsalar da, Demokratların halen İran politikasını geri çevirecek gücü bulunmuyor. Trump, İran'a karşı yaptırımları "ulusal güvenliği" gerekçe göstererek, yürütme emirleriyle getiriyor.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, İsrail'e destek verme ve Çin'e karşı ticaret sınırlamaları getirme konusunda uzlaşıyor. Bu konularda yalnızca yöntemsel farklar bulunuyor.

VALİLİK SEÇİMLERİ VE 2020 OYLAMASI

Ara seçimler sırasında 36 eyalet için valilik seçimi yapıldı. Valilik seçimleri gelecek başkanlık seçimleri için büyük önem taşıyor.

ABD seçim sisteminde sayısal çoğunluğun sağlanması seçimlerin kazanılması için yeterli değil. Bölgelerin sınırlarının vali tarafından nasıl belirlendiği, ABD Başkanlık Seçimleri'nde belirleyici oluyor.

2016 seçimlerinde Hillary Clinton, 2,8 milyon fazla oy almasına rağmen seçimleri Trump'a kaybetmişti.

Valilik seçimleri Cumhuriyetçi Parti için beklenildiğinden iyi geçti. Yakın geçmesi beklenen Florida ve Georgia seçimlerinin ikisini de Cumhuriyetçiler kazandı. Böylece Trump, 2020 başkanlık seçimleri için avantaj kazanmış oldu.