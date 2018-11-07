Trump'tan ara seçim sonrası Demokratlara 'birlikte çalışma' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonrası yaptığı konuşmada Demokratlara 'birlikte çalışma' çağrısı yaptı. Trump, ara seçimleri zafer olarak gördüğünü yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı ilk açıklamada ara seçimleri "büyük zafer" olarak gördüğünü söylemişti. Beklenen konuşmasını yapan Trump, bu iddiasını yineledi.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler çoğunluk olmayı sürdürürken, ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratların eline geçti.

'TARİH NE KADAR İYİ BİR İŞ ÇIKARDIĞIMIZI GÖRECEK'

Trump, "Tarih gelecek haftalarda ne kadar iyi bir iş çıkardığımızı görecek" diyerek, seçimden kazançlı çıkanın kendileri olacağını savundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde 63 koltuk kaybettiğini belirten Trump, kendisinin yalnızca 27 temsilci kaybettiğini belirtti.

ABD Başkanı, Cumhuriyetçilerin valilik seçimlerinde de başarılı olduğunu ifade etti.

'BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ PEK ÇOK ŞEY VAR'

Donald Trump, Demokratlara ticaret, ekonomi, sağlık, altyapı, ilaç yardımı gibi konularda işbirliği çağrısında bulundu.

"Birlikte yapabileceğimiz pek çok harika şey var" diyen Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından başlatılabilecek olası Rusya soruşturmasının kendisini endişelendirmediğini de ifade etti.