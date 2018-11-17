Trump, Rusya soruşturmasında: Soruları çok kolaydı

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarına yönelik soruşturmada özel yetkili savcı Robert Mueller’ın kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump 'zorlanmadan kolayca cevapladım' dedi.

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarına yönelik soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönetilen soruları yanıtladı. Donald Trump özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen soruları “Zorlanmadan kolayca cevapladım” dedi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘ÇOK KOLAY YANITLADIM’

Mueller'in kendisine yazılı olarak yönelttiği soruları "çok kolay yanıtladığını" belirten Trump, "Size yöneltilen sorular kötü niyetliyse dikkatli olmanız gerekir." dedi.

Cevaplarını ilgili makamlara ne zaman teslim edeceğine ilişkin bilgi vermekten kaçınan Trump, "Sorulara cevapları ben verdim, avukatlarım vermedi." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında soruşturma kapsamında Trump’a yönetilen 50'ye yakın soru New York Times tarafından yayınlanmıştı. Ortaya çıkan sorularda, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın, Trump'ın yürütülen soruşturmaya savcıları görevden almak ve Twitter’dan yaptığı açıklamalar gibi müdahaleleriyle adalete engel olduğu ve yalan söylediğini belirtiyordu.

Trump, Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

Sessions'ı özellikle Mueller soruşturması konusunda yeterince adım atmadığı yönünde defalarca eleştirilerini dile getiren Trump, Sessions'ın yerine geçici olarak ABD Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı atamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında bugüne kadar Trump'ın daha önce ekibinde yer alan bazı isimlere yönelik suçlamalar getirilmişti. Bu kişilerin arasında eski kampanya sorumlusu Paul Manafort ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de vardı.