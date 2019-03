Trump, Meksika sınırını gelecek hafta kapatmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump yerel saatle güne yine Twitter'dan yaylım ateşiyle başladı. Demokrat Parti yüzünden dünyadaki en zayıf göç yasalarının ABD'de bulunduğunu iddia eden ve Kongre'nin bunu derhal değiştirmesini talep eden Trump, şöyle devam etti:

"Meksika yasadışıların kendi toprakları üzerinden ABD'ye girişini engellemek zorunda. Meksika uzun yıllardır ABD üzerinden servet elde etti. Eğer ABD'ye gelen yasadışı göçü derhal tamamen durdurmazsa, sınırı ya da sınırın büyük bölümünü gelecek hafta kapatacağım."

Uyuşturucu kaçakçılığı da eklendiğine Meksika yüzünden çok para kaybettiklerini öne süren Trump, sınırı kapatmanın iyi bir şey olacağını söyledi.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S....

