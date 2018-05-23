Trump: ABD-Çin ticaret anlaşmasının hayata geçmesi çok zor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile süren ticari müzakerelerde yeni bir doğrultunun sinyalini vererek, anlaşmaya varılmasının ‘çok zor’ olduğunu yazdı. Öte yandan bugün Çin'de bir ABD konsolosluk çalışanının yaşadığı rahatsızlığın ardından ABD hükümeti Çin'deki vatandaşlarına yönelik 'sağlık alarmı' yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Çin ile süren ticari müzakerelerde mevcut aşamada bir anlaşma yapılmasının “çok zor” olduğunu söyledi. Trump herhangi bir olası anlaşmanın “başka bir yapı” gerektirdiğini kaydetti.

Twitter’dan yaptığı açıklamada ABD Başkanı “doğrulama” gibi zorluklara değindi ancak halen süren müzakerelerde nasıl bir değişiklik istediğine dair başka bir ayrıntıya yer vermedi.

Haftasonu iki ülke ortak bir açıklama yaparak karşılıklı ek gümrük vergilerini durdurmuştu.

ABD’DEN ÇİN’DEKİ VATANDAŞLARINA SES UYARISI

Öte yandan bugün Çin’deki ABD Büyükelçiliği, Guangzhou kentindeki ABD Konsolosluğu’nda çalışan bir Amerikan vatandaşının duyduğu “anormal” seslerden dolayı rahatsızlık yaşadığını ve hafif beyin hasarına neden olan bir basınç hissettiğini açıkladı.

ABD hükümeti bunun üzerine, Çin’de yaşayan vatandaşlarına yönelik bir sağlık uyarısı yayımladı. Uyarıda “hafif ve belli belirsiz ama anormal ses ve basınç hisleri” ifadelerini kullanan ABD hükümeti, Çin’deki vatandaşlarına bu türden sesler duymaları halinde sesin kaynağını belirlemeye çalışmamaları, sesi duymadıkları bir yere gitmeleri uyarısında bulundu. ABD, 2016 yılında da Küba’daki diplomatlarının bu türden rahatsızlıklar yaşadığını ve diplomatların “ses saldırısı”na maruz kaldıklarını iddia etmişti.

