ABD ve Çin ZTE krizini çözmeye yaklaştı

ABD ve Çin'in, ABD yaptırımı sebebiyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Çinli telekom devi ZTE sebebiyle yaşanan krizi aşmaya yaklaştığı bildiriliyor.

Çinli telekom devi ZTE, ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 7 yıllığına ceza almış, ceza kapsamında ABD donanım ve yazılımlarını kullanması yasaklanmıştı.

Bunun ardından 100 bine yakın çalışanı olan ZTE, ana faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le görüşmesinin ardından cezanın çok ağır olduğunu ve kaldırılması için çalışacaklarını belirtmişti.

Reuters'in haberine göre Çin ve ABD arasında konuyla ilgili müzakereler sürüyor. Müzakereler konusunda bilgili kişiler anlaşmaya varılacağına inandıklarını belirtiyor.

Anlaşma kapsamında Çin'in ABD'ye uyguladığı kimi gümrük vergilerinin kaldırılabileceği söyleniyor.

5G rekabetinde önemli bir yeri olan ZTE'nin, 2019 yılının başında ilk mobil 5G ürünleri piyasaya sürmesi bekleniyordu.

ABD yaptırımlarıyla birlikte Çin'in 5G konusundaki konumu da zarar görmüş oldu. ABD, bir diğer Çinli telekom şirketi olan Huawei'ye de İran yaptırımları kapsamında ceza vermeyi planlıyor.