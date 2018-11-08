Toshiba 7 bin kişiyi işten çıkartıyor

Toshiba'nın toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk düşen 7 bin kişiyi işten çıkartacağı belirtiliyor. Şirket kimi alanlardan çekilmeyi planlıyor.

Japon şirket Toshiba, yeni beş yıllık planı çerçevesinde 7 bin kişiyi işten çıkartacak. Bu rakam şirketin toplam çalışanlarının yüzde 5'ine denk düşüyor.

Şirketin doğalgaz ve nükleer enerji alanlarından çekileceği belirtilirken, enerji sektöründen çekilmenin gelecek yılın Mart ayına kadar tamamlanabileceği bildiriliyor.

Toshiba'nın yalnızca ABD'deki sıvılaştırılmış doğalgaz işinden 818 milyon dolar zarar ettiği aktarılıyor.

ÇİP ÜRETİMİ VE ENERJİ DEPOLAMAYA ODAKLANACAK

Toshiba'nın gelecek beş yılda çip üretimi ve enerji depolama konularına odaklanacağı belirtiliyor.

Şirketin planına göre otomotiv ve altyapı endüstrileri için çip ve enerji depolama teknolojileri üretilecek.

ABD ve İngiltere'de nükleer enerji sektöründe büyük zarar yaşayan şirket, ABD'deki nükleer enerji kolunu daha önce satmıştı.