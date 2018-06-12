SYRIZA'lı Bakan: Erdoğan tutarlı ve karizmatik

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘karizmatik bir şahsiyet' olduğunu söyledi. Kocyas, CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" diye ekledi.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘karizmatik bir şahsiyet' olduğunu söyledi. Kocyas, CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" diye ekledi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kontra televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile büyük sorunumuz bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet."

Kocyas, CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerine atfen de şunları söyledi: "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun."