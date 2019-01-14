Suudi Arabistan, Suriye’de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan, Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Suriye’de büyükelçiliğini yeniden açacağı yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan, bu haberleri yalanlayan bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Dışişleri Bakanı İbrahim Asaf’ın Şam'daki büyükelçiliği yeniden açmayı planladıklarını söylediği yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Ortadoğu'da bazı basın organları tarafından, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin perşembe günü yeniden açılacağı iddia edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçen ay yaptıkları açıklamalarda Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarını duyurmuştu.

