BAE'nin ardından Bahreyn de Suriye büyükelçiliğini yeniden açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye büyükelçiliğini yeniden açma kararının ardından, Bahreyn de benzer yönde adım attı.
Al Masdar'ın aktardığına göre Bahreyn büyükelçiliği gelecek on gün içerisinde açılacak.
Suriye hükümetinden kaynaklar, büyükelçiliğin yeniden açılacağını doğruladı. Bahreyn ve Suriye, daha önce aracılarla görüşmeler yapmıştı.
TUNUS'LA SURİYE ARASINDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Tunus ve Suriye arasındaki uçuşların yeniden gerçekleştirilmeye başlandığı açıklandı.
7 yılın ardından Suriye'den Tunus'a ilk kez sefer gerçekleşti.
Arap Birliği'nin Suriye'yi yeniden birliğe dahil edeceği de söyleniyor.