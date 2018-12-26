Arap Birliği 8 yılın ardından Suriye'yi yeniden kabul etmeye hazırlanıyor

2011 yılında Suriye'yi üyelikten çıkartan Arap Birliği, 8 yılın ardından ülkeyi yeniden birliğe dahil etmeyi planlıyor.

Sekiz yıl önce Suriye'yi Arap Birliği'nden çıkartan ülkeler, 2011 yılından beri ilk kez ülkeyi birliğe geri almayı düşünüyor.

The Guardian'ın haberine göre Suriye gelecek yıl birliğe tekrar alınacak.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, uzun sürenin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap Birliği lideri olmuştu. Sudan'ın Suriye ziyareti, Suudi Arabistan'ın Suriye'yle barışma girişimi olarak yorumlanmıştı.

ABD OYLAMAYI ERTELETMEK İSTİYOR

Arap Birliği'ne üye 22 ülkenin, Suriye'nin birliğe yeniden alınması konusunda görüş birliğinde olduğu, ancak ABD'nin Mısır ve Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili oylamayı ertelemelerini istediği aktarılıyor.

Arap Birliği, Suriye'nin İran'la işbirliğine karşın ülkenin "yeniden inşa" sürecine dahil olmak ve ülkeye yatırım yapabilmek için Suriye'yle uzlaşma istiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın görevde kalacağı, son aylarda çeşitli üst düzey yetkililer tarafından kabul edilmeye başlanmıştı.