Rusya: Türkiye'nin Esad'la çalışabileceği yönündeki sinyaller çok önemli

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ve diğer ülkelerin Suriye'yle ilişkilerine dair konuştu. Bogdanov, Türkiye'nin Esad'la çalışabileceği yönündeki açıklamalarının 'çok önemli' olduğunu söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'de seçimlerin düzenlenmesi halinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeniden seçileceğine inandığını söyledi. Bogdanov, demokratik biçimde düzenlenecek seçimleri kazanırsa, Türkiye'nin Esad'la çalışmayı değerlendirebileceği yönündeki sinyaller içinse 'çok önemli gelişmeler' yorumunu yaptı.

Bloomberg'e konuşan Bogdanov, halkın Suriye lideri Esad'a verdiği desteğe ilişkin olarak, "(Esad) oldukça popüler. Popüler olmasaydı son birkaç yılın sonuçları farklı olurdu" dedi.

'ESAD TABİİ Kİ KAZANIR'

Bogdanov, bir sonraki seçimlerde Esad'ın zafer kazanıp kazanamayacağı sorusunaysa, "Tabii ki (kazanır), benim düşüncem bu" yanıtını verdi.

Siyasal çözüm çabaları kapsamında Suriye'nin yeni anayasanı hazırlayacak komitede kimlerin yer alacağına ilişkin çalışmalara, 2019 başında son şeklinin verilmesi bekleniyor. Plana göre, anayasa çalışmalarını da BM denetiminde düzenlenecek seçimler izleyecek.

'TÜRKİYE'DEN, ESAD'A İLİŞKİN GELEN SİNYALLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Ayrıca Bogdanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, demokratik bir biçimde yapılmış seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin Esad'la çalışmayı düşünebileceğini söylemesine ilişkin olaraksa, "Bunlar çok önemli gelişmeler, bunu memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Rusya lideri Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Suriye'deki İran güçlerine ilişkin bir soru karşısındaysa, hükümetin Suriye topraklarının kontrolünü yeniden tamamen eline geçirmesi halinde, 'artık burada kalmaları için bir sebepleri olmayan' İran güçlerinin Suriye'yi terk edeceklerini söyledi.

'ARABULUCULUK YAPABİLİRİZ'

Özel Temsilci ayrıca, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönebilmesi ve Türk güçlerinin nihai olarak geri çekilmesi için, bu zamana kadar ABD'nin koruması altında olan YPG ve Şam arasında arabuluculuk yapabileceklerini de ekledi.

Bunların yanı sıra Bogdanov, çatışmaların başladığı 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin ülkeyi yeniden üyeliğe kabul etmesini beklediklerini de kaydetti.

2011'DEN BERİ İLK DEFA ARAP BİR LİDER, ESAD'I ZİYARET ETTİ

"Birçok Arap ülkesi bunun derinlemesine düşünülmüş bir karar olmadığını, hatta ters tepen bir karar olduğunu anladı" diyen Bogdanov, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in, geçen hafta bir Rus uçağıyla Şam'a giderek 2011'den beri Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olduğu hatırlatmasını da yaptı.

Beşir'in ziyaretinin ardından BAE'nin Suriye büyükelçiliğini yeniden açacağı duyurulmuştu.