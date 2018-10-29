Suriye'den 29 Ekim kutlaması: Erdoğan rejimi yerine Cumhuriyet'e dönme önerisi

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 29 Ekim'i kutladığı sözlerinde Türkiye halkını Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine dönmeye çağırdı.

Dünya Barış Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu delegeleri, Şam'da sürmekte olan dayanışma ziyareti kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le bir araya geldiler.

Bakanlık binasındaki konferans salonunda yapılan toplantı Muallim'in sunumundan sonra mesaj ve sorularla devam etti.

Toplantıda Türkiye Barış Komitesi temsilcisi Aydemir Güler de söz alarak bugün Cumhuriyete sahip çıkmakta ısrar eden halkın Suriye'nin emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelesini gayet iyi anladığını ve bu mücadeleyi hissettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Muallim de Türkiye halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Türkiye'ye yolladığı barış ve dostluk mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye halkına Erdoğan'ın kurduğu rejim yerine Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerine dönmeyi öneriyorum."

