Şam'da uluslararası dayanışma

Dünya Barış Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştireceği dayanışma ziyareti bugün Suriye'nin başkenti Şam'da başlıyor.

Suriye'ye dönük emperyalist ve gerici müdahaleyi en başından itibaren mahkum eden Dünya Barış Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu delegasyonu, üç gün boyunca Şam'da çeşitli kurumları ziyaret edecek, yetkililerden bilgi alacak ve temsil ettikleri barış ve gençlik hareketlerinin dayanışmalarını iletecekler.

Bugün başlayan ziyaret kapsamında 40'ı aşan ülkeden 100'e yakın delege Şam'da bir araya gelmiş bulunuyor.

YÜRÜTME KURULUNDA TÜRKİYE BARIŞ KOMİTESİ DE VAR

Dayanışma ziyaretinin başlamasını önceleyen iki günde ise Suriye Barışseverler Hareketi'nin ev sahipliğinde Dünya Barış Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sonuç belgeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Yürütme Kurulunun üyeleri arasında Türkiye Barış Komitesi de bulunuyor.

Uluslararası dayanışma ziyaretini Barışseverler Hareketi ve Suriye Ulusal Öğrenci Birliği birlikte organize ediyor. Türkiye'yi Barış Komitesi ve Türkiye Komünist Gençliği'nden birer delege temsil ediyor.

Çalışmalar kapsamında heyet bugün Baas Partisi liderliği, Dış İşleri ve Göçmen İşleri Bakanlığı ve Suriye Halk Meclisi Başkanlığıyla temasta bulunacak ve Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret edecek.

