Suriye Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan Türkiye'deki kamuoyunu bir kez daha yanlış yönlendiriyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına yönelik bir açıklama yayımladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikanın ve teröristlere verdiği sınırsız desteğin sadece Suriye'deki değil, Türkiye'deki duruma da feci şekilde etki ettiği" yönünde bir açıklama yaptı.

Sputnik'in Suriye resmi haber ajansından aktardığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Erdoğan, Türkiye'deki kamuoyunu bir kez daha yanlış yönlendiriyor ve Suriye'deki terörist gruplara sınırsız destek vererek Suriye halkına karşı işlediği suçları beyhude şekilde örtbas etmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın "Türkiye'yi devasa bir cezaevine dönüştürdüğünü" söyleyen bakanlık, "Cumhurbaşkanı, tüm muhalifleri ve farklı görüşteki kişileri bastırıyor. Ankara'nın politikası, sadece Suriye için değil, Türkiye için de feci sonuçların nedeni" diye belirtti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" demişti.