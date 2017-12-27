Erdoğan'dan 'Esad' açıklaması: Vatandaşını öldürmüş bir başkanla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı hedef alarak, "Devlet terörü estirmiş bir terörist" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Tunus’ta mevkidaşı Kaid es-Sibsi ile ortak basın açıklaması düzenledi.

“Suriye’de Esed ile devam etmek mümkün değildir. Bir milyon insanın kanı akmıştır. Gayet açık ve net söylüyorum. Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" diyen Erdoğan, "Vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl geleceği kucaklayacağız? Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi? Bu işi götürebilir diyemeyiz. Öldürülen 1 milyon Suriyeli'ye haksızlık yapmış oluruz, biz Türkiye olarak bunu tanıyamayız" ifadelerini kullandı.