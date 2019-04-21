Sudan'da eski iktidar partisinin üst düzey yöneticileri tutuklandı

Sudan'da eski iktidar partisi Ulusal Kongre Partisi'nin çok sayıda yöneticisi tutuklandı.

Sudan'da eski iktidar partisi Ulusal Kongre Partisi'nin çok sayıda yöneticisi tutuklandı.

Euronew'un haberine göre isimsiz bir parti yetkilisine dayandırılan bilgilere göre cumartesi gecesi tutuklananlar arasında Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanlığını vekaleten yürüten Ahmed Harun, eski lider Ömer el-Beşir'in yardımcısı Ali Osman Taha, eski danışmanı Avad el-Caz, İslami Hareket Genel Sekreteri El-Zübeyir Ahmed Hasan ve eski parlamento başkanı Ahmed İbrahim el-Tahir bulunuyor.

Öte yandan eski başkan yardımcısı Nafie Ali Nafie ve parlamento başkanı İbrahim Ahmed Ömer ev hapsinde tutuluyor.