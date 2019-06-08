Sudan'da Değişim ve Özgürlük Güçleri lideri tutuklandı

Sudan’da askeri darbenin ardından yönetime el koyan Geçici Askeri Konseyi ile Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri (DÖG) arasındaki arabuluculuk girişimleri sonuç vermedi. DÖG lideri Muhammed Esmat arabuluculuk için ülkeye Sudan'a gelen Etiyopya Başbakanı Ahmed'le görüştükten bir kaç saat sonra tutuklandı.

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in arabuluculuk girişimi sonrasında Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri (DÖG) lideri Muhammed Esmat tutuklandı.

Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri'nin şartlı kabulü üzerine ülkeye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Geçici Askeri Konseyi (AGK) ve muhalefet grupları ile gerçekleştirdiği görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.

Ahmed, Sudan'a ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ordunun görevinin "geçiş sürecinde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmek" olduğunu dile getirdi.

Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri lideri Esmat cuma günü Etiyopya Başbakanı Ahmed'le görüştükten bir kaç saat sonra tutuklandı.

HALKA ATEŞ AÇILDI

DÖG'ün talepleri arasında AGK'nin pazartesi günü düzenlenen oturma eylemlerine gerçekleştirdiği kanlı müdahalenin sorumluluğunu üstlenmesi, olayla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması yer alıyor.

Sudan’da askeri darbenin ardından sokakları terk etmeyen halka yönelik saldırılar devam ediyor. Şu ana kadar 113 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara rağmen Özgürlük ve Değişim Güçleri, iktidarın halka devredilmesi talebini sürdürüyor.