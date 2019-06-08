Sudan saldırılara rağmen sokakta: Ölü sayısı 113'e yükseldi

Sudan'da eylemciler arasında yer alan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da ordunun göstericilere saldırmasının ardından ölü sayısının 113'e yükseldiğin açıkladı.

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapanlara yönelik Pazartesi günü başlattığı operasyonda ölenlerin sayısı Sudan Doktorları Merkez Komitesine göre 113’e yükseldi.

Komitenin Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Askeri Konsey milislerince 5 kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum’da, (3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı) dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113’e yükseldi” denildi.

5 kişinin Perşembe günü hayatını kaybettiği, ancak internete erişim sıkıntısı ve sıkı güvenlik önlemleri sebebiyle açıklamayı bugün yapabildiğini belirten grup, Askeri Konsey’in kendilerine büyük baskı uyguladığını da yazdı.

ETİYOPYA ARABULUCU OLACAK

Öte yandan Sudan muhalefeti, bugün, Etiyopya Başbakanı'nın arabuluculuk önerisini kabul ettiğini açıkladı. Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri (DÖG), Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i belirli koşullar altında Geçici Askeri Konseyi (AGK) ile yaşanan siyasi anlaşmazlığa arabulucu olarak kabul ettiğini duyurdu. Muhalefetin talepleri arasında AGK'nin pazartesi günü düzenlenen oturma eylemlerine gerçekleştirdiği kanlı müdahalenin sorumluluğunu üstlenmesi, olayla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması yer alıyor.

GEÇİŞ SÜRECİ TIKANDI

Aylarca sokaklarda süren gösteriler sonrası Sudan'da 1989'dan beri iktidarda olan Ömer Beşir'in şeriat rejimi devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) iktidara el koymuştu. Halk muhalefetini temsil eden Değişim ve Özgürlük Deklarasyonu Güçleri'nin (DÖG) iktidarın kendilerine devredilmesi talebiyle eylemleri sürdürme kararı üzerine iki taraf arasında bir müzakere süreci başlamıştı. Fakat Nisan ayından başlayarak anlaşmazlıklar ortaya çıktı, müzakereler kesintiye uğradı. Şimdi uluslararası düzeyde AGK iktidarını meşrulaştırmaya çalışırken içeride sokaktaki halka yönelik saldırılar yaşanıyor.