Sudan Komünist Partisi: İktidar halkın meşru temsilcilerine devredilmeli

Sudan Komünist Partisi dün bir açıklama yaparak Askeri Geçiş Konseyi'nin eski rejimin bir devamı olduğunu belirterek taleplerini ilettiği bir bildiri yayımladı.

Sudan Komünist Partisi dün bir açıklama yaparak Ömer Beşir’in askeri darbeyle devrilmesi ardından Askeri Geçiş Konseyi ile yapılan toplantının sonucunda taleplerini ilettiği bir bildiri yayımladı.

Sudanlı komünistler Askeri Geçiş Konseyi'nin eski rejimin bir devamı olduğunu belirterek askeri yönetimi kabul etmediklerini ve eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Sudan Komünist Partisi Merkez Komitesi aşağıdakileri talepleri iletildiği bir bildiri yayımladı:

Askeri Geçiş Konseyi yönetimi sona ermeli ve iktidarın derhal halkın meşru temsilcilerine devredilmelidir.

Açıklama diktatörlük rejimini devirmeye kararlı tüm muhalefet güçleriyle birlikte çalışma ilanını güçlendirmiştir.

Merkez Komitesi, rejimin tüm milislerinin, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin tasfiye edilmesini istemiştir.

Özgürlük ve Değişim Güçleri temsilcileri, Askeri Geçiş Konseyi ile yapılan tartışmalı bir toplantıda, iktidarın derhal devredilmesini istemiş ve Askeri Geçiş Konseyi'nin pozisyonunu eski rejimin kalıntılarını yeniden getirmek ve bozulmadan tutmak amacıyla bu adımı geciktirme girişimi olarak değerlendirmiştir.

Ayrıca, Askeri Geçiş Konseyi'nin eski rejimin bir devamı olduğunu dile getirmişlerdir.

Buna göre, Sudan Komünist Partisi'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Değişim Güçleri, hedefe ulaşıncaya kadar ordu karargahının önünde sürdürdüğü alan işgalini ve kitlesel sokak hareketini sürdürme sözü vermiştir ve Askeri Konsey'in yönetimini kabul etmemektedir.

Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı konseyi ve sivil hükümeti oluşturmak için isimleri açıklayacaklarını duyurmuşlardır.

Özgürlük ve Değişim Güçleri, Askeri Konsey'in 6 Nisan’a kadar el Beşir'in savunuculuğunu yapan ve protestoculara karşı aşırı güç kullanmaya devam eden üç üyesini görevden alması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu üç kişi, Galal Aldien Alshiekh (7 Nisan'a kadar Ulusal İstihbarat Güvenlik Servisi başkan yardımcısı), Altayeb Babkir (polis güçleri başkanı) ve Omar Alzein'dir (silahlı kuvvetlerdeki İslam Cephesi organizasyonu sorumlusu). Bu kişilerin varlığının, Askeri Konsey'in iktidarı sivil hükümete devretme konusunda isteksiz ve aciz olduğunu kanıtladığı vurgulanmıştır.

Son gelişmeler, karşı devrimi tamamen yenilgiye uğratma savaşının devam ettiğini ve rejimi devirmek için verilen mücadelenin bitmediğini göstermektedir.

Merkez Komite Sekreteryası

Sudan Komünist Partisi