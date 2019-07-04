Sudan Komünist Partisi: Halk mücadelesinde kritik aşamaya geçildi

Sudan Komünist Partisi, 30 Haziran'da başlayan halk eylemlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. 'Sudan için ne güzel gün' başlıklı açıklamada halkın mücadelesinde farklı bir aşamaya geçildiğine dikkat çekilirken, dünya komünist hareketine dayanışmayı artırma çağrısı yapıldı.

Sudan Komünist Partisi, 30 Haziran'da ülke genelinde başlayan sokak gösterilerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada halk mücadelesinin kritik bir aşamaya geçildiği ifade edilirken, dünya komünist hareketine dayanışmayı yükseltme çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

SUDAN İÇİN NE GÜZEL GÜN

30 Haziran 2019'da milyonlarca Sudanlı, Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Odalar Birliği (SPA) ve Sudan Komünist Partisi'nin çağrısına yanıt vererek Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman sokaklarında gösterilere katıldı. Gösteriler aynı şekilde tüm ülkenin kent ve kırsal alanlarında devam etti.

Başlıca sloganlar şunlar oldu: “Kahrolsun Askeri Geçiş Konseyi (AGK)”, İktidarı Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne devredin”, “Tüm İktidar Halka”.

AGK'ya açık bir şekilde meydan okuyan kitleler, sokaklara çıkarak Özgürlük ve Değişim Güçleri'nin öncülüğüne olan güvenlerini yeniden doğruladı

Atbara, Port Sudan, Kasala, Madani, Dungola, Halfa Algadida gibi diğer kentlerde on binlerce kişi, köylerde ve kırsal alanlarda ise iki bine yakın kişi gösteri yaptı.

Dünya genelinde ise Sudanlı topluluklar, altmıştan fazla kentte ülkedeki gösterilere desteklerini göstermek için sokağa çıktı.

Sudan daha önce bu kadar kalabalık bir başkaldırışa tanık olmadı. Benzeri görülmemiş olan şey yalnızca sokağa dökülen milyonlar değil, aynı zamanda göstericilerin ülkenin devrimci tarihine yeni bir boyut katan örgütlülüğü, disiplini ve barışçıllığıydı.

Sokak yürüyüşlerini çaresiz bir şekilde durdurmaya çalışan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), göstericilere gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerini ve silahlı çetelerini sahaya sürdü. Biri Hartum'da, diğeri Atbara'da olmak üzere iki gösterici vurularak yaşamını yitirdi, onlarca gösterici de yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma günü gerçekleşen Sudan Komünist Partisi Merkez Komite toplantısı sonucunda parti üyeleri ve dostlarına Müslüman Kardeşler'in 1989'daki darbesinin 30. yıldönümü olan 30 Haziran'daki yürüyüşlerin ve gösteri hazırlıklarının öncülüğünü yapmak üzere çağrı yapıldı.

Askeri Geçiş Konseyi, Sudan Odalar Birliği (SPA) ve Sudan Komünist Partisi liderlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Sudan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve başkentteki parti örgütü sekreteri Mesut El Hasan bulunuyor.

Sudan Komünist Partisi, uluslararası komünist hareketine temel hakları ve sivil yönetimin tesisini kazanmak adına kritik bir aşamaya geçen halkımızın mücadelesiyle dayanışma faaliyetlerini iki katına çıkarma çağrısı yapmaktadır.

Merkez Komite Sekreterliği

Sudan Komünist Partisi

30 Haziran 2019