S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu ‘B+' olarak, görünümünü de 'durağan' olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit etti, not görünümünü de değiştirmeyerek “durağan” olarak bıraktı.

S&P değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 0,5 daralma, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyüme öngördüğünü açıkladı.

“Bölgesel güvenlik riskleri” ile “ABD ve AB’yle ilişkilerin bozulma potansiyeli gibi jeopolitik risklerin” sürdüğü belirtilen açıklamada “Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz. Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz” denildi.

