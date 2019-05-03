S&P: Türk bankaları oldukça kırılgan, borçlarını çeviremeyecekler

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'deki bankalarının piyasa türbülansına ve kurda değer kaybına karşı oldukça kırılgan olduklarını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'deki bankaların durumuna ilişkin değerelendirmede bulundu.

Son haftalarda yaşanan gelişmelerin bankaları etkilediğinin belirtildiği değerlendirmede, "Türk ekonomisi resesyonda ve Türk bankaların varlık kalitesi çabuk şekilde kötüleşiyor, bu bankaların karlığını ve er ya da geç sermaye pozisyonlarını zorlayabilir" ifadesi yer aldı.

Dünya'da yer alan habere göre, Türk bankalarının piyasa türbülansına ve kurda değer kaybına karşı oldukça kırılgan olduklarını vurgulayan S&P, buna neden olarak Türk ekonomisindeki yüksek dolarizasyonu, bankaların dış fonlamaya ağır bağımlılıklarını ve toplam finansman içinde kısa vadenin payının oldukça büyük olmasını gösterdi.

S&P, "Bunun bir sonucu olarak, yatırımcı güveni yokluğunun Türk bankalarının yönetilebilir fiyatlarla sermaye piyasalarına erişim kapasitelerini sınırlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle, bankaların gelecek birkaç çeyrekte kısa vadeli borçlarını tam olarak çeviremeyeceklerini öngörüyoruz" görüşünü dile getirdi.