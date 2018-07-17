Soros Trump’a karşı: Yüksek Yargı'yı belirleme mücadelesi

Sorosçu grup, ABD’de Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme Yargıcını değiştirmesini engellemeye çalışıyor.

George Soros tarafından fonlanan "Adalet Talep Et" adlı STK, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda 9 kişilik Yüksek Mahkeme'den emekliye ayrılan Anthony Kennedy'den boşalan koltuğa Brett Kavanaugh’u getirmesini engellemek için 5 milyar dolar harcamaya hazır olduğunu ve bu amaç için 2018 içerisinde 10 milyon dolar toparlayacağını açıkladı.

Adalet Talep Et'in yöneticisi Brian Fallon, geçmişte Hillary Clinton'ın sözcülüğünü yapmış, Senato'daki Demokrat azınlığın lideri Chuck Schumer’ın yönetimi altında ABD Kongresi'nde çalışmıştı. Fallon, Soros'a ait bir bağışçı ağı olan Democracy Alliance'ın düzenlediği bir konferansa da 2018 yılında konuşmacı olarak katılmıştı.

Sorosçu kurumun baş danışmanı ise Eski Başkan Barack Obama'nın uzun süreli yardımcısı Christopher Kang. Kurumun yapısından dolayı örgütün Soros'tan ne kadar para aldığını belirlemek imkansız.

TRUMP’IN RAKİPLERİNİ DESTEKLEYECEK

Democracy Alliance, ara seçimlerde Demokratlara yardım etmek için reklam kampanyası yürütmeyi ve kilit eyaletlerdeki parti hattından sapan demokratları geri çekmek için çalışmayı planlıyor. Sorosçu grup bunların yanı sıra milletvekillerinden "ABD kürtaj yasalarını değiştirmeye kalkacak", Trump yanlısı olabilecek yargıç adaylarına karşı çıkmalarını istemeyi planlıyor.

Adalet Talep Et, büyük ölçüde liberal finansçı George Soros tarafından finanse edilen uydu kuruluşlar tarafından fonlanıyor. Kurum, Soros'tan büyük miktarda para alan On Altı Otuz Fonu (Sixteen Thirty Fund) tarafından finanse ediliyor ve örgütleniyor.

Sorosçu kurum, 2 Mayıs'ta On Altı Otuz Fonu tarafından Columbia Bölgesi Tüketici ve Ruhsatlandırma Departmanı'na (DCRA) kaydedildi.