Trump yüksek yargı engelini aşıyor

ABD yüksek yargısının kıdemli üyesi Yargıç Anthony Kennedy dün emekliye ayrıldığını açıkladı. Kennedy'nin emekliye ayrılmasıyla birlikte, yüksek mahkemedeki Cumhuriyetçi Parti karşıtı direncin kırıldığı yorumu yapılıyor.

ABD yüksek yargısının 81 yaşındaki kıdemli üyesi Yargıç Anthony Kennedy dün emekliye ayrıldığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Reagen tarafından 1988 yılında dokuz kişilik yüksek mahkemeye atanan Anthony Kennedy, emekliliğini "30'u yüksek mahkemede olmak üzere, federal yargıda 43 yıl boyunca ulusumuza hizmet etmiş olmak benim için en büyük onur ve ayrıcalık oldu" sözleriyle duyurarak, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.

Yüksek mahkemenin en uzun süredir görev yapan üyesi Kennedy'nin emeklilik kararı ABD'de gündemin ilk sıralarına yerleşirken, Trump'ın Kennedy yerine yapacağı atamanın kürtaj hakkı savunucuları, lgbt hareketi ve idam cezası karşıtı kampanya açısından büyük bir darbe anlamına geleceği vurgulanıyor.

New York Times'ın ılımlı muhafazakar olarak adlandırdığı Kennedy, Trump dönemiyle birlikte yüksek yargıdaki liberal yargıçlarla birlikte tavır aldı. Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan 5 yüksek mahkeme üyesinden biri olmasına olmasına karşın, önemli başlıklarda demokrat başkanlar tarafından atanan diğer 4 üyeyle beraber tavır alması, Kennedy'yi Cumhuriyetçilerin gözünde oyun bozan haline getirdi.

TRUMP İSTİFAYI DUYURDU

Kennedy'nin emekli olması, yerine daha muhafazakar birinin atanması için bastıran Cumhuriyetçiler ile Trump'ın yeni atamasının yüksek mahkemeyi tamamen Cumhuriyetçilerin tahakkümüne sokmasından endişelenen Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Kennedy'nin kararına ilişkin açıklama yaparak, "Yargıç Kennedy emekli oluyor. O benim uzun süredir tanıdığım bir adam ve uzun süredir saygı duyduğum bir adam. ABD Yüksek Mahkemesi'ne yeni bir yargıç arayışına derhal başlayacağız ve umuyoruz ki Kennedy kadar seçkin birini bulacağız" dedi.

Öte yandan, Trump'ın onayladığı 5 Orta Doğu ülkesine seyahat yasağı getirilmesi yönündeki Senato kararı, Yargıç Anthony Kennedy'nin de oyuyla durdurulmuştu. Trump, Anthony Kennedy'nin istifasıyla elini güçlendirdiğini ve önemli bir fırsatı ele geçirdiğini görüyor.

6 KASIM SEÇİMLERİ BEKLENMEYEBİLİR

İlerleyen saatlerde Kuzey Dakota'nın Fargo şehrindeki mitinge katılan Trump, burada destekçilerine yaptığı konuşmada açık bir şekilde, ABD'lilerin Kasım'daki Senato seçimlerinde oy kullanırken Kennedy'den boşalan koltuğu da dikkate almaları gerektiğini belirtti.

"Yargıç Kennedy'nin emekliliği Senato çoğunluğunu kazanmayı bugünün en önemli meselesi haline getiriyor" diyen Trump, "Temsilciler Meclisi'ni tutmalıyız, hatta koltuğumuzu arttırmalıyız ve bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Seyahat yasağı hakkındaki karar, anayasamızı destekleyecek yargıçları onaylamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

ABD'deki siyasal sisteme göre yüksek mahkemeye yargıç atanmasını Senato oyluyor. Bu yüzden Cumhuriyetçi Parti'nin 6 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanması ve Senato'yu kontrol etmesi, yüksek yargı engelini aşabilmesi için önemli.

Öte yandan, Kennedy'nin yerine yapılacak atama için Senato'nun bu sonbaharda oylama yapacağı yani 6 Kasım'daki seçimin sonuçlarını beklemeyeceği iddiası da dile getiriliyor.