Skripal Çek ve Estonya istihbaratıyla bağlantısını sürdürmüş

Eski çift taraflı ajan Sergey Skripal'in Çek ve Estonya istihbaratlarıyla bağlantı kurmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Rusya adına çalışırken, çift taraflı ajanlık yapan ve ihanetle yargılandıktan sonra casus takasıyla İngiltere'ye verilen Sergey Skripal'in Çek ve Estonya istihbaratıyla temas etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre Skripal, Çek istihbaratına Rusya'ya ilişkin bilgi vermeyi sürdürüyordu.

Çek casuslarla pek çok kez buluşan Skripal, 2016 yılında Estonya'yı ziyaret ederek yerel casuslarla görüşme gerçekleştirdi. Habere göre bu durum Skripal'in Avrupa'da Rus istihbaratına karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor.

'ELİNDEKİ KİMİ BİLGİLER HALA GÜNCELDİ'

Ancak Rusya'nın bu durumdan haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Gizli gerçekleşen ziyaretlerden yalnızca az sayıda istihbarat yetkilisinin haberdar olduğu kaydediliyor.

Skripal'in Rus istihbaratından 1999 yılında ayrılmasına karşın, elindeki kimi bilgilerin güncel olduğu, bu sebeple Çek istihbaratının kendisiyle görüşmeyi sürdürdüğü aktarılıyor.

ESTONYA'YLA GÖRÜŞMEYİ İNGİLİZ İSTİHBARATI AYARLADI

Skripal'in 2016 yılında yaptığı Estonya ziyaretinin gizliliğinin yüksek olduğu, görüşmenin İngiltere istihbaratı tarafından ayarlandığı belirtiliyor.

Estonya ziyareti sırasında yapılan görüşmelerin niteliğiyse bilinmiyor. 2016 yılına kadar Estonya devlet başkanı olan Toomas Hendrik Ilves, Estonya'nın karşı casusluluğunun "Avrupa'daki en iyisi" olduğunu söyleyerek, "Almanya kadar çok casus yakaladık" ifadelerini kullanıyor.

'KREMLİN TEHDİT OLARAK GÖRMEZ'

Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal, baygın halde bulunmuş, İngiltere Skripallere Rusya tarafından ölümcül sinir gazı Noviçok ile saldırı düzenlendiğini öne sürmüştü. Rusya bu iddiayı kabul etmezken Skripal ve kızının iyileştiği açıklanmıştı.

Emekli CIA ajanı John Sipher, Kremlin'in 1999 yılında istihbarattan ayrılan Skripal tarafından yapılan bilgi paylaşımını tehdit olarak görmeyeceğini söylüyor.

Sipher, durumun ancak Skripal "yeni Rus ajanları kendi tarafına çekmek" için çalışırsa farklı olacağını düşünüyor, ancak buna dair bir bilgi bulunmuyor.

ÇEK CUMHURBAŞKANI A230 ÜRETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, ülkesinin küçük miktarda A230 sinir gazı üretip imha ettiklerini söylemişti.

Zeman, askeri istihbarat kuruluşlarının A230'u "Noviçok" olarak adlandırdığını, ancak bunun Skripallere saldırıda kullanıldığı öne sürülen A234 olmadığını aktarmıştı.

Askeri istihbaratın aksine yerel istihbaratlarının A230 için "Noviçok" nitelemesinde bulunmadığını belirten Zeman, üretilen A230'un "Nerede ve ne zaman üretildiğini bildiklerini" ve bu maddenin sonrasında imha edildiğini belirtmişti.

İngiltere, A234 için "Noviçok" adlandırmasını kullanırken, bu maddenin yalnızca Rusya tarafından üretilebildiğini iddia ediyor. Rusya, Noviçok'un üretilmesi basit bir kimyasal olduğunu savunuyor.