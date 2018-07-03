Sızan belgelere göre Çin gümrük vergileriyle Trump'ın tabanını bölmeyi hedefliyor

Sızan belgelere göre Çin, ABD'ye getirdiği gümrük vergileriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tabanında ayrışma yaratmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı "ticaret savaşı" ilan ederek, gümrük vergileri ve çeşitli sınırlamalar getirmiş, Çin bunlara karşılık olarak farklı ürünlere gümrük vergileri koymuştu.

China Digital Times'ın aktardığına göre Çin medyasına konuyla ilgili "propaganda notu" gönderildi. Sızan bu belgede Çin'in ticaret stratejisi tarif ediliyor.

Belgeye göre Çin, getirdiği gümrük vergileriyle yalnızca ABD'ye ekonomik yanıt vermeyi değil, aynı zamanda Trump'ın tabanında ayrışma yaratmayı planlıyor.

Propaganda notunda Çin medyasından ABD'li yetkilileri ya da Trump'ın dediklerini alıntılamak yerine ekonomik meselelere odaklanmaları isteniyor.

Notta müzakerelerin şimdilik durduğu, ABD'ye birebir karşılık verilmeye çalışıldığı, isabetli ve dikkatli alınmış kararlarla ABD'de yerel gruplar arasında ayrımlar yaratılmasının planlandığı söyleniyor.

Çin, ABD üretimi soya fasulyelerine sınırlama getirmiş, bu durum Trump'ın tabanı olan çiftçileri hedeflemesi sebebiyle dikkat çekmişti. Çin'in getirdiği kimi diğer gümrük vergileri de gümrük vergilerinin seçilmesinde Trump'ın tabanını hedef alma amacı olduğu konusunda şüphe yaratmıştı.