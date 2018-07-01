ABD'li işçiler çeliğe konan gümrük vergileri sebebiyle kaygılı: 400 bin iş kaybolabilir

ABD'li işçilerin, çeliğe getirilen gümrük vergileri sebebiyle endişe duyduğu söylenirken, ekonomistler 400 bin işin kaybolabileceğini söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çeliğe ve alüminyuma gümrük vergisi getirmiş, getirilen vergiler ABD'ye karşı benzer adımların atılmasıyla sonuçlanmıştı.

Straits Times'ın haberine göre ABD'li işçiler, getirilen gümrük vergilerinin kendi işlerinin ortadan kalkmasıyla ilgili kaygı duyuyor.

Missouri'de bir çivi fabrikasında çalışan işçiler, "Bizim gibileri diyordu ki, ABD'deki en büyük çelik üreticisiyiz, işlerimiz güvende olmalı. Ancak böyle değilmiş" diyerek çeliğe konan gümrük vergileri sebebiyle fiyatlarını artırmak zorunda kalacaklarını, bu sebeple rekabet edemez hale geleceklerini söylüyor.

20 BİN MUAFİYET TALEBİ

Poplar Bluff bölgesindeki işçilerin büyük kısmı, Trump'a oy verdiklerini belirtirken, ABD'de üretim sektörünün yeniden güçlenmesi vaadine karşılık yanlış politikalar izlendiğini belirtiyorlar.

Trump yönetiminin 20 bin kadar muafiyet talebi aldığı, pek çok ABD'li fabrikanın rekabet edebilmek için gümrük vergilerinden muaf olmak istediği bildiriliyor.

KİMİ FABRİKALAR KAPANMA NOKTASINDA

Kimi fabrikaların şimdiden kapanma aşamasına geldiği, artan fiyatlar sebebiyle siparişlerde yüzde 70'e varan düşüşler görüldüğü kaydediliyor.

Mid Continent isimli çivi şirketinin satışlardan sorumlu müdür yardımcısı George Skarich, "Hemen yardıma ihtiyacımız var" diyerek, "Bu ne kadar uzun sürerse o kadar uzun süre para kaybedeceğiz" diyor. Mid Continent, ABD yapımı çivilerin yarısını üretiyor. Şirketin bölge için büyük önem taşıdığı söyleniyor.

400 BİN İŞ KAYBOLABİLİR

Çeliğe konan gümrük vergileriyle birlikte, ABD çelik üretiminde artış yaşanması bekleniyor. Bu durumun "on binlerce iş yaratabileceği" söylenmesine karşın, çok daha fazla işin rekabet gücünün yitirilmesi sebebiyle kaybolacağı belirtiliyor.

Trade Partnership Worldwide ekonomisti Laura Baughman, yaptıkları araştırmalara göre iş kaybının 400 bine ulaşabileceğini dile getiriyor.

Baughman, "Şu anda bunu zaten görüyorsunuz. Çelik tüketen işler var, bu çividen otomobile ve inşaata kadar her şeyi kapsıyor, aynı zamanda bu insanlar işlerini kaybedecekleri için kaybolacak başka işler de var" diyor.