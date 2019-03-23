Sarı Yeleklilere Şanzelize yasağı: Askere ateş açma izni verildi

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin 19. haftasında eylemcilerin Paris'in Şanzelize Caddesine girmesi yasaklandı. Askerlerin de görev alacağı eylemlerde güvenlik güçlerine 'tehlike anında' ateş açma yetkisi verildi.

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle eylemlerini sürdüren Sarı Yelekliler’in bugün başkent Paris’in ünlü caddesi Şanzelize’ye girmesi yasaklandı.

Fransız polisinden yapılan açıklamada kararın geçen cumartesi günkü eylemde "şiddet olaylarının" yaşanması üzerine alındığı duyuruldu. Polisle eylemcilerin çatışması sonucunda mağazaların camlarının kırıldığını, araçların ve belirli noktaların ateşe verildiğini belirten yetkililer, “Bu manzaraya bir daha izin veremeyiz” dedi.

ASKERLER SOKAKTA: ATEŞ AÇABİLİRLER

Fransız hükümeti ise Sarı Yelekliler’in Paris ve Nice kentlerindeki eylemlerinde ilk kez terörle mücadele timlerinden askerlerin de görev yapacağını duyurdu.

Independent'ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, ordunun, bu hafta sonu başkent Paris'te Sarı Yelekler'in düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

Leray, güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler" ifadesini kullandı.

Geçen hafta 120 kişinin gözaltına alındığı eylem sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemcilere "daha sert müdahale yapılmasını" istemişti. Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech görevden alınmıştı.