Fransa’da Sarı Yelekliler eylemine polis saldırısı

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerine 18. haftasında devam ediyor. Paris’te düzenlenen eyleme polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle süren Sarı Yelek Hareketinin eylemleri 18. haftasında devam ediyor.

Bugün Paris’te Champs-Elysées Bulvarı’nda toplanan Sarı Yeleklilere polis gözyaşartıcı bomba, biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

Saldırının ardından bazı eylemcilerin Champs-Elysées Bulvarı üzerindeki bazı araçları ve gazete bayilerini ateşe verdiği bildirildi.

Paris polisi eyleme 8 bin kişinin katıldığını, 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylemde 5 bin polisin görev yaptığı ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç şüphe kalmadı: Şiddet çağrısında bulunuyorlar ve Paris'te kaos oluşturmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Sarı Yelekliler bugünkü eylemin taleplerine yanıt vermeyen Macron’a karşı bir “ültimatom” olacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda katılımın düştüğü gözlenen Sarı Yelek eylemlerine bu haftaki katılımın arttığı belirtiliyor.

Geçen haftaki eylemlere ülke genelinde yaklaşık 28 bin kişi katılmıştı.

Polis saldırısı öncesinde Champs-Elysées Bulvarı’ndaki yürüyüşe katılan bazı Sarı Yelekliler dünkü Yeni Zelanda saldırısını protesto eden dövizler de taşıdılar.