Salvini, Cenova'da yıkılan köprü için AB’yi suçladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 39 kişinin hayatını kaybettiği köprü felaketinde AB'yi suçladı. AB sözcüsüyse İtalyan hükümetine para verdiklerini söyleyerek suçlamayı reddetti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Cenova'da Morandi Köprüsü'nün çökmesinden, ülkede eskiyen otoyol ve altyapı onarımlarına kaynak ayrılmasını engelleyen AB politikalarını sorumlu tuttu. Salvini’nin iddiasına göre, Avrupa Birliği'nin harcamalara getirdiği sınırlamalar olmasaydı, İtalya yollarının ve köprülerinin restorasyonuna daha fazla yatırım yapacaktı.

Aynı zamanda sağcı Lig Partisi lideri olan Salvini yaptığı açıklamada, "Birçok otoyolun bakıma ihtiyacı var, ancak sık sık Avrupa kısıtlamaları nedeniyle para harcamayacağımız söylendi" ifadelerini kullandı.

AB’ye muhalefetiyle bilinen Lig’in lideri Salvini “Dışsal kısıtlamalar, güvenli yollar ve okullar yapmamızı engelliyorsa, bu kurallara uymanın mantıklı olup olmadığını sorguluyorum. Mali kurallar ile İtalyanların hayatı arasında bir tercih yapılamaz” açıklamasında bulundu.

AB: BİZ SİZE PARA VERDİK

AB sözcüsü Christian Spahr, AP’ye verdiği bir söyleşide, Salvini'nin sözlerinin tamamen doğru olmadığını ima etti. Spahr, Avrupa Birliği 2014-2020 bütçe planı kapsamındaki yollar da dahil olmak üzere ağ altyapısını artırmak için İtalya'ya yaklaşık 2,5 milyar avro aktardıklarını söyledi. Spahr ayrıca, Nisan ayında AB'nin İtalyan yollarına 8,5 milyar avro harcama yapmayı içeren bir yatırım planını onayladığını da sözlerine ekledi. Spahr, "Aslında, AB İtalya'da altyapı yatırımlarını teşvik etti" yorumunda bulundu.

Cenova'daki 50 yıllık Morandi Köprüsü'nün 14 Ağustos'ta çökmesi en az 39 kişinin ölmesiyle sonuçlandı. Geçen yıl Mart ayında Corriere della Sera'nın haberinde köprünün çökme riskine dikkat çekilmişti. Haberde köprünün yapımında nehir kumu yerine deniz kumu kullanıldığı, köprünün çok az çelik desteği olduğu ve gereken bakımın yapılmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan Komünist Parti'den yapılan açıklamada felakete yol açanın otoyol, altyapı özelleştirmeleri olduğuna dikkat çekilmişti.

