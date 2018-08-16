Cenova’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından olağanüstü hal

Cenova’da en az 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasından sonra hükümet kentte on iki ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edildiğini açıkladı.

İtalya'nın kuzeyindeki liman kenti Cenova'da en az 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasından sonra hükümet kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Cenova'da olağanüstü düzenlenen Kabine toplantısında alınan OHAL kararının bir yıl için öngörüldüğü açıklandı.

DW Türkçe'nin haberine göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cenova için beş milyon avroluk acil yardım paketinin de onaylandığını duyurdu. Conte, ulusal acil durum fonundan aktarılacak söz konusu meblağın, "yaşanan trajedi dolayısıyla hükümetin aldığı ilk önlem” olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı ayrıca ülkede facia dolayısıyla ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. Ancak kurbanların cenazelerinin düzenlendiği tarihte ilan edilecek olan ulusal yasın tarihinin henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Cenova'da da iki günlük yas ilan edildiği açıklandı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Hükümet faciadan, çöken Morandi Köprüsü'nün yanı sıra ülkedeki pek çok otobanın işletme ve bakımını üstlenen Autostrade per l'Italia şirketini sorumlu tutmuştu. İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, 150 milyon avro ceza kesmeyi planladıkları şirketle yapılmış olan kontratın iptal edilmesi için gerekli prosedürü başlattıklarını açıklarken, Cenova Başsavcısı da "yaşanan facianın kader değil, insan hatası kaynaklı olduğunu” söylemişti.

Milano merkezli Atlantia holdingine bağlı özel şirket Autostrade per L'Italia ise suçlamaları geri çeviriyor. Şirketten yapılan açıklamada, kapsamlı altyapı kontrollerinin üç aylık periyotlarla dünyaca ünlü şirket ve kurumlar tarafından yapıldığı belirtildi.

1967 yılında inşa edilen Morandi Köprüsü temel güçlendirme çalışmalarının yapıldığı sırada çökmüştü. Özellikle turistler tarafından sıkça kullanılan bir güzergâh üzerinde bulunan A10 otoyolundaki köprünün çökmesi sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ölenler arasında 8,12 ve 13 yaşlarında üç çocuğun ve turistlerin de bulunduğunu açıklamıştı.

ŞİRKET BÜTÇEYİ AÇIKLAYAMIYOR

Reuters haberine göreyse köprüyü işleten özel şirket yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve köprünün bakımında sorun olmadığını iddia ediyor.

Cenova Üniversitesi'nden mühendislik profesörü Antonio Brencich ise köprü 1967'de yapıldıktan 20 yıl kadar sonra köprüde sorunlar görülmeye başlandığını, köprüden kimi parçaların aşağıya düştüğünü söylüyor.

Ancak gerekli önlemleri almayarak faciaya yol açan şirket, bakıma ayırdığı bütçeyi açıklamayı da kabul etmiyor.

'SİYASETÇİLERİN ÖNCELİĞİ DEĞİL'

Tor Vergata Üniversitesi'nden iktisat profesörü Gustavo Piga, Avrupa Birliği kurallarından bağımsız olarak hükümetin altyapıya gösterdiği ilginin yeterli olmadığını söylüyor.

İtalya'nın kamu yatırımlarını artırması gerektiğini söyleyen Piga, son yıllarda bunun öncelik olmadığını belirtiyor.

2008 ile 2015 arasında İtalya'nın ulaşım altyapısına harcadığı paranın yüzde 58 azaldığı bildiriliyor.