Rusya Dışişleri Bakanı: Putin ve Trump, iki ülke arasında çatışmaya izin vermez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,, ABD ve Rusya arasındaki çatışmaya iki ülkenin liderlerinin "asla izin vermeyeceğini" öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

Lavrov, ABD koalisyonunun Rusya'nın kırmızı çizgilerinden haberdar olduğun da kaydetti.

ABD'nin Suriye'ye saldırısı, Rusya'yla karşı karşıya gelme ihtimalini doğurmuş, bu sebeple tartışma yaratmıştı.

Trump'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından da uyarıldığı ve bu sebeple harekatın kapsamını sınırlı tutuğu açıklanmıştı.