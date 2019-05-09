Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile Venezuela'ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Venezuela'ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ile Venezuela'ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacak" dedi.

Sputnik’e konuşan Lavrov, ABD ile Venezuela'ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacağını belirterek, “Anlaşmaları genellikle ABD Başkanı Donald Trump hazırlıyor” dedi.

‘VENEZUELA'DAKİ UZMANLARIMIZI ARTIRMAYACAĞIZ’

Diğer yandan Moskova’nın Venezuela'daki askeri uzman sayısını arttırma planı olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov da, böyle bir şeyi düşünmediklerini söyledi.

Lavrov gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu ayki ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. İlki 6 Mayıs’ta Finlandiya’da gerçekleşen görüşmenin ikincisi 14 Mayıs’ta Soçi’de yapılacak.

ABD RUS ASKERİ VARLIĞINA KARŞI ÇIKIYOR

ABD yönetimi, Venezuela'daki Rus askeri varlığına karşı çıkıyor.

Venezuela yönetiminin talebiyle ülkede bulunan askeri uzmanların ülkeden ayrılmasını isteyen ABD, bu konuda Venezuela'ya baskı uyguluyor.