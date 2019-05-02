Washington Post: Bolton Venezuela için askeri seçenekte ısrar ediyor

Washington Post'un haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'ya yönelik askeri seçeneğin uygulanmasında ısrar ediyor.

ABD basınında çıkan bir habere göre, Juan Guaido'nun askeri darbe girişimini destekleyen ABD yönetiminde yönteme dair tartışmalar bulunuyor.

Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela için "askeri seçenekten" yana tavır alıyor.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul J. Selva'nın askeri seçeneğe karşı olduğu, bu sebeple Bolton'un ekibiyle Selva arasında gerilim yaşandığı aktarılıyor.

'TRUMP SAVAŞ İSTEMİYOR'

Habere göre Bolton'un ekibi Selva'nın tutumundan rahatsız olurken, Bolton tarafından yapılan açıklamalarda tüm seçeneklerin masada olduğu dile getirilerek Venezuela'ya yönelik tehditte bulunulmuştu.

Adı verilmeyen bir Batılı diplomatsa, Bolton'un karşısında olanın yalnızca Selva olmadığını belirterek, "Trump savaş istemiyor" ifadelerini kullanıyor.

Batılı diplomata göre ABD Başkanı askeri operasyon yapılmasına karşı çıkıyor.