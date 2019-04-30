ABD'den Venezuela'ya tehdit: Tüm seçenekler masada

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki darbe girişimine desteğini açıklayarak, ülkeye karşı 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Juan Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bolton, "Venezuela'ya karşı tüm seçenekler masada" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Venezuela'yı tehdit etti.

"Ana hedef olarak barışçıl bir güç aktarımı istiyoruz" diyen Bolton, "Ancak tekrar söyleyeceğim, Maduro ve onu destekleyenler, tüm seçeneklerin masada olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

'MADURO'YU ORTADAN KALDIRIN'

Sputnik'in haberine göre Bolton, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno ve Başkanlık Muhafızları Komutanı Ivan Rafael Hernandez Dala'ya "Zamanınız doldu" tehdidinde bulunarak, "Geçici Devlet Başkanı Guaido'nun affını kabul edin, anayasayı koruyun ve Maduro'yu ortadan kaldırın; sizi yaptırım listemizden çıkaracağız" dedi.

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yapmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı ise silahlı kuvvetlerin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söylemişti.

Ordu yetkilileriyle görüşen Maduro da "Bana tam bağlılık gösterdiler" açıklamasında bulunmuştu.