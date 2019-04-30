Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD bu darbe girişiminin gerisinde değil, en önünde

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 'ABD, 2001'den bu yana darbe girişimlerinin hepsinin arkasındaydı. Bu sefer geride değil en önde gidiyor' diye konuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişiminin arkasındaki güç olarak ABD yönetimini gösterdi.

Arreaza yaptığı açıklamada, "ABD, 2001'den bu yana darbe girişimlerinin hepsinin arkasındaydı. Bu sefer geride değil en önde gidiyor. Bu darbenin faturası ABD'lilerin. Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin ABD'liler olduğu görülüyor" dedi.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Diosdado Cabello da darbe girişime karşı halkı Miraflores Sarayı’na çağırdı.

Cabello, “Bunu yapamayacaklar. Zaten hepimiz konuşlandık Karakas halkını davet ediyoruz. Miraflores'e gelin. Bakalım halkımıza karşı neler yapabilecekler" ifadelerini kullandı.