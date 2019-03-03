ABD: Venezuela'da iktidarı değiştirmek için koalisyon kuracağız

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da iktidar değişikliği 'geniş bir koalisyon' kurma girişiminde bulunduklarını açıkladı.

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Venezuela'da iktidar değişikliği için koalisyon kurma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

CNN'e konuşan Bolton, "İktidarın barışçıl bir şekilde (Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro'dan geçici devlet başkanı olarak tanıdığımız (Venezuela Ulusal Meclis Başkanı) Juan Guaido'ya geçmesi için destek toplamaya çalışıyoruz. Yozlaşmış tüm rejimi değiştirmek için toplayabileceğimiz kadar geniş bir koalisyon görmek isterdim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Venezuela'da ABD destekli muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton olmak üzere çok sayıda ABD'li yetkili Venezuela ordusuna darbe çağrısında bulunmuştu.