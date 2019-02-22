Rusya: ABD, Venezuela sınırına birlik ve silah gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yarın Venezuela muhalefetiyle gerçekleştireceği provokasyon öncesi Venezuela sınırına özel kuvvet birlikleri ve silah gönderdiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında Venezuela muhalefetiyle ABD'nin yarın gerçekleştirmeyi planladığı provokasyon girişimi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Venezuela'daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat'ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington'un yönetiminde Venezuela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor" dedi.

Zaharova, provokasyonun ABD tarafından hazırlandığını ve tüm sürecin "savaş bilimi" kurallarına göre yürütüldüğünü söyledi.

'DÜNYADA CEPHELEŞME ÇOK KESKİN BİR ŞEKİLDE TIRMANACAK'

Zaharova, "Eğer provokasyonun organizatörlerinin planları gerçekleşirse bu, saldırgan ABD dış politikasının yeni bir seviyeye çıktığı, askeri macera yoluna girdiği anlamına gelecek" dedi.

Bu konuda uyarıda bulunan Rus sözcü, "Ancak bu aşağı yönde bir yol. Dünyada gerilim ve cepheleşme çok keskin bir şekilde tırmanacak" ifadelerini kullandı.

'ABD ÇALDIKLARINI GERİ VERSİN'

Venezuela yetkilileri de ABD'nin "yardım" adı altında gerçekleştirdiği provokasyon girişimlerine tepki gösteriyor.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez konuyla ilgili açıklamasında "ABD'nin Venezuela halkına yapabileceği en iyi insani yardım çaldıkları kaynaklarımızı bize geri vermek" demişti.