Ruhani: Irak’la ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarabiliriz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Ruhani iki ülke arasındaki yıllık karşılıklı ticaret hacminin 12 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselmesinin mümkün olduğunu söyledi. Salih'in ziyareti, Bağdat'ın Tahran'la ilişkilerini kesmeyeceğine dair ABD'ye net bir mesaj olarak yorumlandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bugün İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Salih’in ziyareti, Irak’ın yaptırımlara karşın Tahran’la ilişkilerini koparmayacağına dair ABD’ye net bir mesaj olarak yorumlandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Iraklı mevkidaşıyla elektrik, gaz ve petrol ticareti konusunda görüştüklerini söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yıllık 12 milyar dolardan 20 milyara çıkabileceğini söyleyen Ruhani, Irak ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin gelişmesinin önemini vurguladı.

DEMİRYOLU PROJESİ

İran’ın Şelemçe kenti ile Irak’ın Basra kenti arasındaki demiryolu projesini de görüştüklerini aktaran Ruhani, Irak’ın gerekli adımları atması durumunda İranlı şirketin demiryolu projesi için çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ise iki ülke arasındaki sınırda serbest ticaret bölgeleri kurulmasının ve iki ülkenin demiryoluyla bağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

SALİH'TEN 'SADDAM'A KARŞI' YANIMIZDA OLDUNUZ MESAJI

Bağdat’ın İran’la ilişkilerini önemsediği mesajı veren Salih, “Saddam’a karşı savaşta ve IŞİD’in yenilmesinde” İran’ın verdiği desteği takdir ettiklerini söyledi.

'IRAK, ABD İLE İRAN ARASINDA BİR ÇATIŞMA ALANI OLMAK İSTEMİYOR'

ABD İran’a yaptırımlarıyla ilgili olarak Irak’a 45 günlük muafiyet süresi tanımış ve bu süre içinde İran’a olan doğalgaz ve elektrik bağımlılığına son vermesini istemişti. Irak Petrol Bakanlığı bunun mümkün olmadığı açıklaması yapmıştı. Bağdat hükümetinden yapılan açıklamalarda da Irak’ın ABD ile İran arasında bir çatışma sahası olmasına izin vermeyecekleri ifadeleri yer almıştı.

Salih “Irak’ın tüm tarafların çıkarlarının toplandığı bir yer olmasını istiyoruz, farklı tarafların bir çekişme sahası olmasını değil” demişti.

