ABD Irak'a İran elektriği için muafiyet tanıdı, Siemens tepki gösterdi

ABD, İran elektrik ve doğalgazını satın almaya devam edebilmesi için Irak'a geçici muafiyet tanıdı. Irak’ın elektrik ihalesi için ABD’li şirket General Electric ile kapışan Alman şirket Siemens’ten karara tepki geldi.

İran'a yönelik sertleştirilmiş yaptırımları 5 Kasım'da yürürlüğe sokan ABD, elektrik ve doğalgazda büyük ölçüde İran'a bağlı olan Irak yönetimine özel izin verdiğini duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Irak'a İran'dan satın aldığı elektriğin ödemelerini yapmaya devam edebilmesi için muafiyet tanıdık. Bunun, Irak'a güneyindeki elektrik kesintilerini azaltmada yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi. Hook, "dost ve partner Irak'ın istikrar ve refahı için çalıştıklarını" ileri sürdü.

45 GÜNLÜK SÜRE

AFP haber ajansına konuşan Iraklı bir yetkili de ”İran'dan doğalgaz ve petrol alımını kademeli olarak nasıl azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız için ABD bize 45 günlük süre verdi” açıklamasında bulundu.

SIEMENS’TEN TEPKİ: BAZI GÜÇLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ancak ABD'nin bu adımına, Irak ile elektrik teminatı konusunda mutabakat anlaşması yapan Alman Siemens şirketinden tepki geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Siemens CEO'su Jo Kaeser, şirketin Irak'ın yeniden inşasına yönelik "son derece kapsamlı ve cazip" bir konsepte sahip olduğunu belirterek "Bazı olağandışı özel güçlerin araya girmeye çalıştığı görülüyor. Siemens ABD'de doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 150 bin insana istihdam sağlayan önemli bir güç. Sonuçta biz de bir Amerikan şirketiyiz, bunun saygıyı hak ettiğine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

ABD işgaliyle birlikte Irak’ta tahrip edilen elektrik altyapısının onarımı için ABD’li ve Alman şirketin kapışmasıysa sürüyor. ABD'de Trump yönetiminin ihalenin General Electric (GE) firmasına verilmesi için Irak yönetimine baskı uyguladığı şeklinde çıkan haberlerin ardından Irak’ın hem GE ile hem de Siemens ile ayrı ayrı mutabakat anlaşmalarına vardığı duyurulmuştu.

Irak, İran'dan geçen yıl 6 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. 39 milyon nüfuslu Irak’ın çoğu bölgesinde devlet, elektriği günde sadece birkaç saatliğine tedarik edebilirken, halkın büyük bölümü elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamak zorunda kalıyor.





