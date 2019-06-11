Roth'tan İngiltere'ye: AB'ye şantaj yapılamaz

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Michael Roth, Reuters'e verdiği röportajda İngiltere'de kimin başbakan olacağı fark etmeksizin AB ve İngiltere arasında yeniden Brexit müzakeresi yapılmayacağını belirtti.
Roth, "Avrupa Birliği ve üye ülkelere şantaj yapılamaz. Müzakereleri en baştan yenilemeye ilişkin bir isteklilik görmüyorum. (İngiltere Başbakanı) adayları parti kampanyalarını oluştururken bunu göz önünde bulundurursa iyi olur" dedi.
Roth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için en iyi koşulları sağladıklarını sözlerine ekledi.
İngiltere'nin öne çıkan başbakan adaylarından Boris Johnson, Avrupa Birliği'ne koşullar iyileştirilene kadar Brexit anlaşması kapsamında yer alan tazminatı ödemeyeceklerini açıklamıştı.