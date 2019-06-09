Johnson’dan AB’ye: Koşullar iyileştirilene kadar tazminat ödemeyeceğiz

İngiltere’nin başbakan adaylarından Boris Johnson, İngiltere adına koşullar iyileştirilene kadar Brexit anlaşması kapsamındaki 44 milyar avroluk tazminatın Avrupa Birliği'ne ödenmeyeceğini belirtti.

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı ve önde gelen başbakan adayı Boris Johnson, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında varılan Brexit anlaşması gereği İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 44 milyar avroluk tazminatı hemen ödenmeyeceğini belirtti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Theresa May’in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden istifasının ardından yeni adaylar arasında öne çıkan isim olan Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini söyledi. Johnson, "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" dedi.

TRUMP ÖDEMEME TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

Geçen hafta Londra'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin AB’ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuş ve Boris Johnson’ın parti liderliği ve başbakanlık için "mükemmel aday" olduğunu belirtmişti.