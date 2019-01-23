Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi: Şubat’ta üçlü zirve yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Moskova'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şubat ayında yeni bir üçlü zirve gerçekleştirme kararı alındığı açıklandı.

Bugün Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Kremlin Sarayı'nda yapılan kısa bir açıklamanın ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleşti.

Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 50 dakika sürerken, heyetler arası görüşmelerin de sona ermesiyle birlikte ortak basın toplantısına geçildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Türkiye ve Rusya ilişkileri ile Suriye konusunda yürütülen mutabakata devam vurgusunun yapıldığı toplantıda, anayasa komisyonu için çalışmalara devam edileceği ve Şubat ayında yeni bir üçlü zirve düzenleneceği açıklandı.

'ERDOĞAN İLE İDLİB'TE İSTİKRAR SAĞLANMASI İÇİN EK ÖNLEMLERİ GÖRÜŞTÜK'

Putin, Rusya ve Türkiye'nin İdlib bölgesindeki istikrarın sağlanması için ek önlemleri görüştüklerini söyledi. Rus lider, "Suriye topraklarındaki terörist grupların faaliyetlerine son verilmesi ile ilgili konular da görüşüldü. Özellikle, İdlib'de silahsızlaştırılmış bir bölge oluşturulması konusundaki Rus-Türk mutabakatının nasıl uygulandığını görüştük. Rusya ve Türkiye savunma bakanları İdlib'le ilgili ek görüşmeler gerçekleştirdi, işbirliği yapma konusunda anlaştı. Rusya ve Türkiye'nin İdlib bölgesindeki istikrarın sağlanması için hangi ek adımları atabileceği konusunda bilgi paylaşımı yaptık" diye konuştu.

PUTİN: SURİYE'DE BÜTÜN TARAFLAR ARASINDA DİYALOG KURULMASI LAZIM

Putin ise, Suriye'nin geleceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya ilişkin şunları söyledi:

"Türk dostlarımızın menfaatlerine özellikle güvenliğin sağlanması noktasında saygı duyuyoruz. Bugün çok ayrıntılı bir biçimde İdlib konusunu görüştük. Türk meslektaşlarımız, mutabakatlarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Tabii ki orada sorunlar var, biz bunları görüyoruz ama Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki dönem neler yapılması gerektiği konusunda görüştük ve anlaşmaya vardık. Bizim ortak fikrimiz, bütün teröristlerle birlikte mücadele edilmesi gerekliliği. Anayasa komitesi ise çok önemli bir alan. Sahada başarılarımız uzun vadede sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün. Suriye'de bütün taraflar arasında diyalog kurulması lazım. Bütün taraflar samimi bir istek göstermelidir."

ERDOĞAN: ABD GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA OLUMLU YAKLAŞIMINI İFADE ETTİ

Kendisine yöneltilen "ABD'nin çekilme sürecinde tartışılan güvenli bölge konusunda Rusya'nın yaklaşımı nedir?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor. Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin çekilme sürecinde, terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir" dedi.

İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

"Gerek İdlib Mutabakatı'nın, gerekse 4'lü Suriye Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasının takibini yaptık. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmeler yaptık. Türkiye ve Rusya iş birliği, Suriye'nin barış, güvenlik ve istikrarı açısından mihenk taşıdır. Yakın diyaloğumuz ve iş birliğimiz sayesinde pek çok başarıya, pek çok olumlu gelişmeye imza attık. Rus dostlarımızla koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız. ABD'nin çekilme sürecinde, terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir. Bu konudaki değerlendirmelerimi kıymetli dostumla paylaştım. Türkiye olarak yegane amacımızın başta DEAŞ olmak üzere PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı bunların temizlenmesi görevimizi özellikle ifade ettim. Bunları kimin desteklediğini, kimin provoke ettiğini de gayet iyi biliyoruz. Türk Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen, özellikle terör örgütlerine karşı da ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum."

'S-400 TESLİMATLARINI DA ELE ALDIK'

Erdoğan, "Bugün özellikle Suriye'yi görüştük, ayrıca S-400 (teslimatlarını) da ele aldık" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA YOĞUN İŞBİRLİĞİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kerç Boğazı'nda yaşanan kaza hayatını kaybedenlere taziyelerimi iletiyorum. Rus makamları, olayın ilk anından itibaren gereken tüm çabayı sergilemişlerdir. Arama kurtarma faaliyetine katılan tüm rus yetkililerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye ile Rusya arasında yoğun bir işbirliği var. Son iki yıldır, Türkiye'de misafir ettiğimiz turistler arasında Ruslar ilk sırada bulunuyor. Vize muafiyeti de görüşmemizin gündeminde yer alıyor. Tam muafiyet sağlanması, ilişkilerimizin eriştiği noktanın bir gereği olarak halklarımızın kaynaşmasını çok daha güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir iş birliğine sahip olduklarını aktaran Erdoğan, son dönemlerde turizmin bu işin başını çektiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: "Bilhassa iki lider olarak Sayın Putin ve şahsımın gayretleriyle mevcut iş birliğimiz gün geçtikçe güçlenmektedir. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Bu da az önce Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, 26 milyar doları ticaret hacmimiz bulmuş durumda. İkili iş birliğimizin nişanesi konumundaki Akkuyu nükleer güç santrali ile Türk Akım projeleri emin adımlarla ilerliyor. 2019 yılı bu noktada çok özel bir yıl olacaktır. Bu sene Türkiye'de ve Rusya'da karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı etkinliklerini gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin son 2 yıldır misafir ettiği turistler arasında Rusların ilk sırada yer aldığını belirten Erdoğan, "Geçen yıl 6 milyona yakın Rus misafirimizi ağırladık. Bu sayının 2019 yılında daha da artacağına inanıyorum. Vize muafiyeti de görüşmemizin gündeminde yer alıyordu. Tam muafiyet sağlanması ilişkilerimizin eriştiği noktanın bir gereği olarak inanıyorum ki halklarımızın kaynaşmasını çok daha güçlendirecektir" dedi.

PUTİN: RUSYA-TÜRKİYE-İRAN ZİRVESİ EN KISA ZAMANDA RUSYA'DA ORGANİZE EDİLECEK

Vladimir Putin, Rusya-Türkiye-İran zirvesinin en kısa zamanda Rusya'da organize edileceğini, tarih konusunda sadece Tahran ile tarih ve saati konusunda mutabık kalınması gerektiğini belirtti.

Putin, "Bu zirveyi Rusya'da en kısa zamanda organize etmeye hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile birlikte yer ve yaklaşık tarih konusunda anlaştık, bu konuda bir de İranlı partnerlerimizle mutabık kalmalıyız" diye konuştu.

'YAPICI BİR ÇALIŞMA ATMOSFERİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerin her zaman iyi sonuçlar getirdiğini kaydeden Putin, Rusya-İran-Türkiye formatındaki görüşmelerin yararına da vurgu yaptı: "Bugünkü görüşmemiz Rus-Türk diyaloğu için geleneksel olan yapıcı bir çalışma atmosferinde gerçekleşti. Ekonomik konulara, insani ilişkilerin geliştirilmesine yoğunlaştık, fakat ayrıca elbette Suriye'deki durumları da ele aldık, Suriye'deki siyasi sürecin perspektifleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı."

Putin, "Bu zirveyi Rusya'da en kısa zamanda organize etmeye hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile birlikte yer ve yaklaşık tarih konusunda anlaştık, bu konuda bir de İranlı partnerlerimizle mutabık kalmalıyız" diye konuştu.

Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerin her zaman iyi sonuçlar getirdiğini kaydeden Putin, Rusya-İran-Türkiye formatındaki görüşmelerin yararına da vurgu yaptı.

Putin, ABD'nin askerlerini Suriye'den çıkarmasının olumlu bir adım olacağını ve ülkenin kuzeydoğusundaki durumu istikrara kavuşturacağını belirtti.

Putin, "ABD yönetiminin Amerikan askerlerini ülkenin kuzeydoğusundan çekme niyetinin Suriye'de gelecekteki gelişmeleri ne şekilde etkileyeceğini konuştuk. Bu adımlar, bu kararlar gerçekten uygulanacak olursa, bu olumlu bir aşama olacak, Suriye'nin şu an Kürtlerin kontrolünde bulunan bu gergin bölgesindeki istikrarın sağlanmasına katkıda bulunur" diye konuştu.