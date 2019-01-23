Erdoğan Moskova'da: Dünyanın ilgisini çeken görüşmeler yapıyoruz

Bugün Moskova'da biraraya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde kurulması önerilen 'güvenli bölgeler' ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin başlıkları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, Moskova’da biraraya geldi. Görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde kurulması önerilen "güvenli bölgeler" ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin başlıkların ele alındığı duyuruldu.

Görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan liderlerin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Erdoğan ile “sık görüşmenin” sonucunu aldıklarını kaydeden Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve turist sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye de dahil olmak üzere bölgesel konularda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere “kişisel katkısı” nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ederek, “Değerli dostum, bu büyük oranda sizin kişisel başarınız. Büyük projelerimiz gerçekleşiyor ve her şey plana göre ilerliyor" dedi.

Putin’in ardından söz alan Erdoğan ise ikili görüşmelerin sayısındaki artışa dikkat çekerek şöyle konuştu:

Değerli dostum, 2018'deki sık sık yaptığımız görüşmelerden sonra 2019'daki ilk görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim. Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor. Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle turizmdeki hakikaten gelişmeler iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmalara neden oluyor. Tabii sizinle aramıza çok büyük hedef koyduk; 100 milyar dolarlık ticareti hedefe ulaşmak.

Yeni yılda ilk defa biraraya gelen ikili, 2018'de 28 görüşme gerçekleştirmişti.