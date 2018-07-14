Pompeo: Zirve aksamamalı

12 ajanın ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Trump-Putin zirvesinde bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvenin aksamaması gerektiğini söyleyerek, 12 Rus askeri istihbarat memurunun 2016 başkanlık kampanyasında Demokrat Partililerin bilgisayar ağlarını ve e-postalarını hackledikleri iddiasıyla ilgili siyasi boşlukların devam ettiğini belirtti.

Demokrat Partililerin, Trump’tan toplantıyı iptal etmesini istemelerine rağmen, Pompeo gazetecilere Cuma gecesi Meksika dönüşünde "Bence zirve çok önemli" diye konuştu.

Pompeo, "Başkan Trump'ın Vladimir Putin ile görüşmesinin ABD’yi daha iyi bir yere getireceğinden eminim" dedi.

'PUTİNLE TEK BAŞINA GÖRÜŞME'

Trump, Helsinki'deki ilk resmi zirve görüşmelerinin başında Putin’le baş başa görşmeyi planlıyor, sonra yardımcıların katıldığı başka bir görüşme daha düzenlenecek. Senato'daki Demokrat temsilciler Cumartesi günü Trump'a, Putin ile tek başına görüşmemesi için bir mektup gönderdi.

Demokrat Partililerin mektubunda “Sayın Putin, bu toplantıya iyi hazırlanmış olarak gelecek, eğitimli bir KGB istihbarat uzmanı” ifadesi yer aldı. "Kremlin'in geçen hafta söylediği gibi, sizinle bire bir görüşme kesinlikle ona yakışıyor. Odada başka ABD’liler olmalı." sözleri de mektupta yer buldu.

Mektup,Trump'a zirveyi iptal etmesi için çağrıda bulunanlardan biri olan Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato İstihbarat, Silahlı Hizmetler, Dış İlişkiler ve diğer ulusal güvenlikle ilgili komitelerinin üst düzey Demokratları tarafından imzalandı.

'12 AJANI GERİ İSTE'

Senatörler ayrıca Trump’tan özel avukat Robert Mueller'in Cuma günü suçladığı 12 Rus askeri istihbarat memurunun iadesi talebinde bulundu.

Senatörlerin yazdığı metinde, "Bu bireyler, yargılanabilmeleri için ABD'ye getirilmelidir" sözleri yer aldı.

İddianamelerin halka açılmasından önce İngiltere’de gazetecilere konuşan Trump, Putin'le görüştüğü sırada 2016 seçimleriyle ilgili tartışmayı gündeme getirme sözü verdi. Fakat aynı zamanda Rus liderinin inkarlarına karşı yapabileceği pek bir şey olmadığını da öne sürdü.

Trump Perşembe günü Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, "O (Putin) bunu reddedebilir. Yapabileceğim tek şey, ‘Sen mi yaptın? Bir daha yapma' demek olur” demişti.